Жители Крайнего Севера смогут получить компенсации за проезд до конца 2022 года

Салехард, 4 декабря. Право на получение компенсаций за проезд и провоз багажа для жителей Крайнего Севера продлили на следующий год. Речь идет о компенсациях, не использованных в 2020–2021 годах.

Работающие и живущие на Крайнем Севере граждане дважды в год могут получить компенсации за проезд к месту отдыха и провоз багажа. Если человек не успел обратиться за выплатой своевременно, то она сгорает.

В 2020 и 2021 году многие россияне отменили свои поездки из-за пандемии COVID-19, в связи с чем не смогли получить компенсации. Для разрешения этой несправедливости Правительство России продлило период получения этих выплат на весь 2022 год, пишет «Ямал-Медиа».

Компенсации выплачиваются работодателями, они действуют не только на взрослые, но и на детские билеты. Аналогичное правило распространяется на неработающих пенсионеров, которые могут получить соответствующие выплаты в Пенсионном фонде или МФЦ.

Правительство ранее одобрило предоставление регионам дополнительных средств на ежемесячные выплаты семьям с детьми. На эти цели будет направлено еще 6 миллиардов рублей.