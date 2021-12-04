Стильный наряд и фигура Пугачевой спровоцировали споры о ее «бабушкином возрасте»

Москва, 4 декабря. Певица Алла Пугачева отправилась в Московский Губернский театр, чтобы поддержать своего внука Никиту Преснякова. Внешний вид Примадонны поразил ее фанатов.

Художественным руководителем театра является Сергей Безруков. Он то и уведомил общественность о визите Пугачевой на репетицию спектакля «Безымянная звезда». В постановке внук Примадонны Никита исполняет роль учителя астрономии.

«Спасибо ей большое за хорошие, добрые слова о нашем театре и наших артистах!» — написал Безруков в своих соцсетях и выложил снимок с Пугачевой.

Певица для выхода в свет выбрала стильный, но просто наряд. На ногах красуются светло-голубые джинсы прямого кроя и белоснежный удлиненный свитер. Аксессуаром стали массивные очки с «затонированными» стеклами и сумочка молочного цвета. Также Пугачева продемонстрировала фанатам новую прическу — белокурые локоны стали слегка короче.

Pr Scr instagram.com / @s_bezrukov

Поклонники удивились внешнему виду своего кумира. Они заметили, что для 72 лет Пугачева выглядит слишком молодо.

«Как хорошо она выглядит», — восхитился поклонник.

«Пугачева реально круто выглядит, лучше, чем в молодости», — отметил пользователь Сети.

«Время не властно над Аллой Борисовной», — изумился фанат.

«Это девочка или бабушка?» — задал риторический вопрос комментатор.

«Нет, в голове не укладывается, что ей 72. Может, это пиар-ход? Фигура и образ просто класс!» — поискал теорию заговора еще один юзер.

Стильные образы Пугачевой давно не оставляют равнодушными ее поклонников. Недавно они поразились ее попытке «косить» под стилягу. Звезда примерила светлый брючный костюм, белую рубашку с галстуком, кроссовки в тон, шляпу и темные очки.