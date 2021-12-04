Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 декабря 08:54
08:47
Шоу-бизнес
София Ротару затмила молодых артисток стройной фигурой и лучезарной улыбкой
08:46
Общество
Глава МВФ Георгиева: штамм «Омикрон» может стать угрозой для мировой экономики
08:40
Происшествия
Жительницу Самары арестовали по подозрению в убийстве маленькой дочери
08:38
Политика
Глава одной из федеральных земель ФРГ разочаровалась в политике США из-за «СП-2»
08:32
Общество
Новый порядок взаимодействия Госавтоинспекции с автошколами вступит в силу 1 марта
08:30
Происшествия
Осы до смерти закусали электромонтера из Железногорска
08:27
Шоу-бизнес
Киркоров устроил пышный праздник на десятилетие дочери Аллы-Виктории
08:26
Общество
Замглавы Госдепа Нуланд посоветовала Украине переманивать россиян высоким уровнем жизни
08:21
Общество
Однокурсница Оксимирона заявила, что многие знают об Оксфорде из-за выпускника-рэпера
08:15
Политика
Яков Кедми объяснил «убогую» работу США против России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Стильный наряд и фигура Пугачевой спровоцировали споры о ее «бабушкином возрасте»

Шоу-бизнес
Стильный наряд и фигура Пугачевой спровоцировали споры о ее «бабушкином возрасте»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 4 декабря. Певица Алла Пугачева отправилась в Московский Губернский театр, чтобы поддержать своего внука Никиту Преснякова. Внешний вид Примадонны поразил ее фанатов.

Художественным руководителем театра является Сергей Безруков. Он то и уведомил общественность о визите Пугачевой на репетицию спектакля «Безымянная звезда». В постановке внук Примадонны Никита исполняет роль учителя астрономии.

«Спасибо ей большое за хорошие, добрые слова о нашем театре и наших артистах!» — написал Безруков в своих соцсетях и выложил снимок с Пугачевой.

Певица для выхода в свет выбрала стильный, но просто наряд. На ногах красуются светло-голубые джинсы прямого кроя и белоснежный удлиненный свитер. Аксессуаром стали массивные очки с «затонированными» стеклами и сумочка молочного цвета. Также Пугачева продемонстрировала фанатам новую прическу — белокурые локоны стали слегка короче.

Стильный наряд и фигура Пугачевой спровоцировали споры о ее «бабушкином возрасте»
Pr Scr instagram.com / @s_bezrukov

Поклонники удивились внешнему виду своего кумира. Они заметили, что для 72 лет Пугачева выглядит слишком молодо.

«Как хорошо она выглядит», — восхитился поклонник.

«Пугачева реально круто выглядит, лучше, чем в молодости», — отметил пользователь Сети.

«Время не властно над Аллой Борисовной», — изумился фанат.

«Это девочка или бабушка?» — задал риторический вопрос комментатор.

«Нет, в голове не укладывается, что ей 72. Может, это пиар-ход? Фигура и образ просто класс!» — поискал теорию заговора еще один юзер.

Стильные образы Пугачевой давно не оставляют равнодушными ее поклонников. Недавно они поразились ее попытке «косить» под стилягу. Звезда примерила светлый брючный костюм, белую рубашку с галстуком, кроссовки в тон, шляпу и темные очки.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Стильный наряд и фигура Пугачевой спровоцировали споры о ее «бабушкином возрасте»
пугачева безруков пресняков
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать