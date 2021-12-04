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Амурская чиновница получила 4,5 года тюрьмы за мошенничество с выплатами жертвам паводка

Происшествия
Амурская чиновница получила 4,5 года тюрьмы за мошенничество с выплатами жертвам паводка
pixabay.com  /  vero_vig_050

Благовещенск, 4 декабря. Экс-глава управления соцзащиты населения по Мазановскому району Приамурья получила четыре года шесть месяцев лишения свободы за мошенничество с выплатами пострадавшим от паводка.

Вместе с ней приговор озвучили ее подчиненной. Она получила три года восемь месяцев тюрьмы. Обе женщины признаны виновными в махинациях при предоставлении мер поддержки жителям, пострадавшим в результате паводка.

В 2020 году жительница села Новокиевский Увал планировала продать свой дом за 3,5 млн рублей. Чиновницы узнали об этом и нашли покупателя среди жертв паводка, который имел сертификат на приобретение нового жилья. Сумма сертификата при этом составляла больше стоимости продаваемого дома.

Злоумышленницы убедили пострадавшего, что он покупает недвижимость за полную стоимость документа. В это время продавец считал, что часть денег, превышающую стоимость дома, необходимо отдать работникам соцзащиты. В итоге чиновницы провели сделку и поделили между собой разницу в размере 788 тысяч рублей. В суде уточнили, что женщины уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В Петербурге за взяточничество тюремный срок получил экс-заместитель главы администрации Красносельского района. Ближайшие пять лет он проведет в колонии строгого режима.

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