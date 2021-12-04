Издание Dagens Nyheter: регулярное недосыпание бьет по концентрации и вниманию

Стокгольм, 4 декабря. Систематическое нарушение сна и его недостаток негативно сказывается на концентрации и внимании. Об этом пишет шведское издание Dagens Nyheter.

Опрошенные изданием специалисты-сомнологи отмечают, что может привести к развитию синдрома Альцгеймера. Кроме того, недостаток ночного отдыха негативно влияет на общее психическое здоровье человека, передает ИноСМИ.

«Жизнь кажется сложнее обычного, и человеку часто вообще не хочется бодрствовать. Если вы психологически в целом не в лучшей форме, на фоне недосыпания это становится особенно очевидно», — пишет издание.

Согласно новейшим исследованиям, продолжительное недосыпание может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, дефицит ночного отдыха повышает риск возникновения диабета II типа.

Недавно сомнолог Александр Калинкин порекомендовал заменить звуковой сигнал будильника на световой. Врач подчеркнул, что сигнал будильника может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых и эндокринных нарушений.