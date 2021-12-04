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Китайский автор WeChat перечислил три приводящие к раку привычки

Общество
Китайский автор WeChat перечислил три приводящие к раку привычки
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Пекин, 4 декабря. Возникновение рака напрямую связано с образом жизни, который ведут люди. Заболевания провоцируют поздний отход ко сну, раздражительность и регулярное употребление недоеденной пищи, заявил пользователь WeChat.

Человек может заболеть раком, если недостаточно много отдыхает. Привычка засиживаться допоздна способна сыграть злую шутку и привести к онкологическому заболеванию. Согласно исследованиям ученых, люди, которые поздно ложатся спать, больше подвержены риску заболеть.

Постоянное пребывание в состоянии стресса негативно сказывается на нервной системе. Впоследствии это может привести к раздражительности и депрессии. А вот угнетенное состояние уже способно повлиять на заболевание раком.

Третья привычка — доедать блюда, которые были приготовлены некоторое время назад. Такая халатность к своему здоровью способна привести к раку желудка. В такой пище в большом количестве содержатся нитриты, которые являются мощными канцерогенами.

Существует целый ряд продуктов, которые считаются опасными для здоровья из-за угрозы развития онкологического заболевания. В черный список входят фастфуд, жирный майонез, глазурь для кондитерских изделий и выпечка на основе маргарина.

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