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Максим Галкин открыто заявил о своей игромании

Шоу-бизнес
Максим Галкин открыто заявил о своей игромании
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 4 декабря. Юморист Максим Галкин в эфире нового YouTube-шоу «Блеф» пообщался с комиками Дмитрием Романовым и Антоном Шастуном. В рамках развлекательной передачи гости и ведущий делились забавными историями из своей жизни.

Концепция шоу заключается в том, что участники по очереди описывают разные ситуации, часть из которых реальны, а часть — являются блефом. Первым в откровения пустился Романов. Он признался, что будучи студентом страдал от игромании.

«Мне не всегда хватало денег, и тогда я брал у родителей деньги "в нычке", отыгрывался и клал деньги назад. Как вы понимаете, в какой-то момент схема дал сбой. Я взял у родителей все, что было отложено, но мне не хватило денег отыграться... проиграл все деньги — родителей, бабушкины… Две тысячи долларов. Больше я не играл и все деньги отработал», — разоткровенничался комик.

Выслушав рассказ коллеги, Галкин рассудил, что история Романова похожа на правду. Более того, юморист признался, что ему не понаслышке знакомы такие ситуации.

«Любой человек, который много выиграл, все равно больше проиграл. У меня богатый опыт, поэтому я говорю, что история похожа на правду», — проговорился муж Аллы Пугачевой.

Впрочем, Галкин умеет раскрывать не только свои тайны. Так, юморист недавно в рамках шоу «Блеф» разболтал о курьезной ситуации, в которую угодил «золотой голос России» Николай Басков. Галкин вспомнил, как десять лет назад натуральный блондин проспал несколько рейсов в аэропорту Сардинии из-за «пьяного угара».

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Все новости / Шоу-бизнес / Максим Галкин открыто заявил о своей игромании
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