Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 декабря 07:21
07:20
Происшествия
Амурская чиновница получила 4,5 года тюрьмы за мошенничество с выплатами жертвам паводка
07:13
Общество
Издание Dagens Nyheter: регулярное недосыпание бьет по концентрации и вниманию
07:01
Общество
Китайский автор WeChat перечислил три приводящие к раку привычки
06:58
Шоу-бизнес
Максим Галкин открыто заявил о своей игромании
06:54
Общество
Юрист Соловьев: аферисты научились новому обману граждан под видом выплат за вакцинацию
06:49
Общество
Традиции и приметы в день Введения во храм Пресвятой Богородицы
06:46
Происшествия
Нижегородский велосипедист попал под колеса грузовика по дороге во Владивосток
06:33
Армия
Россия может расширить военное присутствие на курильском острове Матуа
06:18
Происшествия
Мошенник выманил 900 тысяч рублей у 72-летней пенсионерки в Екатеринбурге
06:05
Политика
Джо Байден планирует провести «долгий» разговор с Владимиром Путиным
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Юрист Соловьев: аферисты научились новому обману граждан под видом выплат за вакцинацию

Общество
Юрист Соловьев: аферисты научились новому обману граждан под видом выплат за вакцинацию
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 4 декабря. Мошенники продолжают разрабатывать новые способы кражи средств россиян. Среди методики появились «выплаты» за вакцинацию, рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Новую схему мошенничества зафиксировали в Центральной России. Пожилому человеку с аккаунта знакомого в соцсетях поступило сообщение. В тексте говорилось, что ему положена денежная компенсация за прохождение вакцинации от COVID-19, пишет «Прайм».

Пользуясь доверчивостью гражданина, злоумышленники выясняют реквизиты банковской карты. После с нее списывают средства. Юрист Соловьев призвал россиян быть бдительными и не сообщать никому финансовую информацию.

«Уточняйте и перепроверяйте на горячей линии региональных штабов по борьбе с коронавирусом и органах социальной защиты меры поддержки и механизмы их реализации», — добавил юрист.

Аналитики Центробанка выяснили сумму, которую похитили мошенники у клиентов финансовых организаций. В общей сложности им удалось выкрасть более 3,2 миллиарда рублей в предыдущем квартале.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Юрист Соловьев: аферисты научились новому обману граждан под видом выплат за вакцинацию
соловьев вакцинация мошенник предупреждение
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать