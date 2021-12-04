Юрист Соловьев: аферисты научились новому обману граждан под видом выплат за вакцинацию

Москва, 4 декабря. Мошенники продолжают разрабатывать новые способы кражи средств россиян. Среди методики появились «выплаты» за вакцинацию, рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Новую схему мошенничества зафиксировали в Центральной России. Пожилому человеку с аккаунта знакомого в соцсетях поступило сообщение. В тексте говорилось, что ему положена денежная компенсация за прохождение вакцинации от COVID-19, пишет «Прайм».

Пользуясь доверчивостью гражданина, злоумышленники выясняют реквизиты банковской карты. После с нее списывают средства. Юрист Соловьев призвал россиян быть бдительными и не сообщать никому финансовую информацию.

«Уточняйте и перепроверяйте на горячей линии региональных штабов по борьбе с коронавирусом и органах социальной защиты меры поддержки и механизмы их реализации», — добавил юрист.

Аналитики Центробанка выяснили сумму, которую похитили мошенники у клиентов финансовых организаций. В общей сложности им удалось выкрасть более 3,2 миллиарда рублей в предыдущем квартале.