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Россия может расширить военное присутствие на курильском острове Матуа

Армия
Россия может расширить военное присутствие на курильском острове Матуа
Global Look Press  /  MOD Russia

Москва, 4 декабря. Россия может разместить свои системы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на острове Курильской гряды Матуа.

Восточный военный округ ранее сообщил, что на острове Матуа в свое первое боевое дежурство заступили береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион». Они оснащены крылатыми ракетами, способными достигать морские и наземные цели на расстоянии 350 и 450 километров соответственно.

«На Матуа, кроме БРК "Бастион", в ближайшей перспективе планируется разместить системы ПВО, а также различные средства РЭБ», — передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Таким образом Россия может контролировать значимый для страны океанский район на Дальнем Востоке. Удобное расположение острова Матуа позволяет достичь этой цели максимально эффективно, добавил собеседник издания.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о скором появлении нового гиперзвукового оружия морского базирования на вооружении ВМФ. Речь идет о ракете, способной развивать скорость до 9 Махов.

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