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Джо Байден планирует провести «долгий» разговор с Владимиром Путиным

Политика
Джо Байден планирует провести «долгий» разговор с Владимиром Путиным
flickr.com  /  Gage Skidmore

Вашингтон, 4 декабря. Американский президент Джо Байден дал комментарий журналистам о будущей встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Глава США рассчитывает на «долгий» разговор.

Джо Байден решил внести ясность в вопрос о «вторжении» России на Украину и дальнейшем приближении НАТО к границам страны. По словам американского президента, он знает о «действиях» Москвы и не признает «каких-либо линий», сообщил журналистский пул Белого дома.

«Мы давно знаем о действиях России. Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор с Путиным. Я не признаю ничью красную линию», — прокомментировал американский президент.

Владимир Путин во время форума «Россия зовет!» рассказал о так называемых «красных линиях». Он призвал страны Запада не пересекать эти границы в отношениях с Москвой. Одной из таких линий он назвал создание военных угроз на российских границах.

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Все новости / Политика / Джо Байден планирует провести «долгий» разговор с Владимиром Путиным
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