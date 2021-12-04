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Сахалинцы обвинили землячку в жестоком обращении с коровой

Происшествия
Сахалинцы обвинили землячку в жестоком обращении с коровой
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова

Холмск, 4 декабря. Жители сахалинского Холмска возмущены обращением местной жительницы со своей коровой. Животное плохо выглядит и сильно истощено.

Неухоженное животное неоднократно замечали на сквере Героев. Корова топчет цветники, ее гоняют собаки и дети. Однако последней каплей для жителей города стал инцидент, во время которого хозяйка буренки привязала ее к своей машине марки «Нива».

«Хотелось бы предать огласке. Тут налицо факт издевательства и жестокого обращения с животным, а также ненадлежащего ухода и содержания животного. Мы молчали до последнего, пока не увидели скотину практически без сил», — пожаловалась местная жительница в беседе с astv.ru.

По словам женщины, изможденная корова не успевала бежать за машиной. Ее ноги буквально заплетались, однако хозяйка продолжала тащить животное.

Похожий инцидент ранее произошел в Санкт-Петербурге. Местный автовладелец решил выгулять своего питбуля на заснеженной проезжей части, не выходя из автомобиля.

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сахалин корова холмск
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