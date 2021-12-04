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Молниеносная реакция охранника Горбачева спасла его от «нападения» в Киеве в 1989 году

Политика
Молниеносная реакция охранника Горбачева спасла его от «нападения» в Киеве в 1989 году
Федеральное агентство новостей

Киев, 4 декабря. Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев нередко выходил «в народ» пообщаться с простыми гражданами страны. Один из таких выходов чуть не закончился для политика вызовом врачей.

Горбачев в 1989 году приехал с рабочим визитом в Киев. Во время поездки по городу он внезапно приказал остановить кортеж, чтобы пообщаться с гражданами. Охранники взяли генсека в кольцо и попытались не допустить давки во время двустороннего общения.

Неожиданно из многочисленной толпы в Горбачева полетел тяжелый алюминиевый кейс. В этот момент проявился профессионализм одного из телохранителей президента, передает Lenta.ru. Офицер Андрей Беликов среагировал молниеносно — он перехватил кейс и бросился с ним в сторону от Горбачева.

К счастью, взрыва не произошло. События разворачивались настолько оперативно, что сам политик не смог понять, что произошло. Позже выяснилось, что в чемоданчике было сообщение от просителя, который таким вычурным способом попытался «достучаться» до Горбачева.

Недавно президент СССР написал статью для журнала «Россия в глобальной политике». По словам Горбачева, Советский Союз был обречен после того, как он попытался разработать новую национальную политику.

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украина горбачев охрана
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