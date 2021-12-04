Актриса Дюжева поделилась воспоминаниями о встрече с покойной Ургант на съемках

Москва, 4 декабря. Артистки Марина Дюжева и Нина Ургант встретились на съемках ленты «Девушка и Гранд». Актриса из «Ералаша» решила поделиться деталями знакомства с бабушкой шоумена Ивана Урганта.

Российская и советская актриса Дюжева сыграла главную героиню в «Девушке и Гранде», а Ургант — ее мать. Лента вышла в 1981 году, но воспоминания о съемках и работе с покойной артисткой до сих пор теплятся у Дюжевой, пишет Пятый канал.

«Она ко всему относиась с присущим ей талантом, добросовестностью и теплотой. Я совсем тогда была еще молодой актрисой… С уважением ко всем и ко мне в частности и ко всем сотрудникам», — отметила Дюжева.

Нина Ургант умерла 3 декабря. Она смогла воспитать сына Андрея Урганта и внука Ивана. Оба стали известными телеведущими и актерами. По мнению Дюжевой, это стало «человеческим подвигом».

«То, что она воспитала таких чудесных сына и внука! В актерской среде такие удачные дети большая редкость… Это огромный человеческий подвиг, потому что как правило у родителей таких профессий на детей не хватает времени», — заключила актриса.

Звезда «Девушки и Гранта» скончалась на 93-м году жизни. При жизни Нина Ургант испытывала особые и теплые чувства к своему внуку. Иван Ургант решил посвятить умершей бабушке трогательный пост в соцсетях.