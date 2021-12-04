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Польша вынуждает Еврокомиссию провести расследование против «Газпрома»

Экономика
Польша вынуждает Еврокомиссию провести расследование против «Газпрома»
ФБА «Экономика сегодня»  /  Дмитрий Паршин

Варшава, 4 декабря. Варшава обратилась к Еврокомиссии с требованием начать антимонопольное расследование против «Газпрома». Такое заявление сделала министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

Глава ведомства обвинила российскую компанию в росте цен на газ по всей Европе. По ее словам, решать эту проблему нужно несколькими способами. Одни из них — увеличить число альтернативных поставщиков в пакете импорта. Кроме того, нужно «незамедлительно предпринять шаги» для «наказания» российского «Газпрома».

«Совершенно оправданным представляется обращение к Еврокомиссии по поводу инициирования антимонопольного расследования в отношении этой компании», — отметила Москва.

При этом колебания на газовом рынке Европы начались еще летом этого года. Ослабление рынка произошло из-за резкого желания западных стран перейти на зеленую энергетику. Однако Европе легче обвинять во всех своих бедах авторов «теорий заговора», чем собственное высокомерие, отмечали авторы Forbes.

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Газпром газ еврокомиссия
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