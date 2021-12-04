Глава Сахалина Лимаренко: европейская фирма готова взять в аренду остров на Курилах

Южно-Сахалинск, 4 декабря. Датская компания Copenhagen Infrastructure Partners может арендовать северокурильский остров Шумшу. Такое заявление сделал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Фирма готова создать на Курилах производство 120,2 тысячи тонн водорода ежегодно за счет энергии ветра. По словам европейских инвесторов, на острове Шумшу ветер способствует реализации идеи.

«Это не значит, что проект точно состоится, но идут серьезные переговоры, и я докладываю об этом руководству страны», — заявил Лимаренко в беседе с РБК.

Предполагается, что произведенный газ будет экспортироваться в японские города. Токио не имеет никаких территориальных претензий относительно Северных Курил, поэтому возможность выстраивания долгосрочных торговых отношений в сфере водородной энергетики есть.

Недавно сообщалось, что частные инвесторы начали проявлять интерес к атомной энергетике. Об этом стало известно после активности пользователей американского сегмента Google к урановым акциям.