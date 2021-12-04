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Полковник СБУ в отставке Стариков считает невозможным вступление Украины в НАТО

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 05:12
Армия
Полковник СБУ в отставке Стариков считает невозможным вступление Украины в НАТО
Федеральное агентство новостей

Киев, 4 декабря. Утверждения о том, что Украина может пополнить ряды стран-участниц НАТО является ложью . Такое мнение высказал отставной полковник СБУ, военный эксперт Олег Стариков.

Стариков уверен, что никаких особых условий или партнерства Альянс не сможет предоставить Украине. Кроме этого, отставной полковник украинских спецслужб сообщил о неспособности ВСУ защитить европейские страны НАТО от внешних угроз.

«Отдельные мифотворцы говорят, что Украина стоит на переднем плане и защищает страны НАТО, так это неправда, потому что они сами себя защищают», — заявил Стариков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принятие Киева в ряды НАТО является «красной линией» для Москвы. Дипломат также раскритиковала страны Альянса за размещение боевых подразделений возле границ Российской Федерации.

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украина нато стариков
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