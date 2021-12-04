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Читатели Times поддержали Лаврова и призвали НАТО не вмешиваться в дела Украины

Политика
Читатели Times поддержали Лаврова и призвали НАТО не вмешиваться в дела Украины
Global Look Press  /  Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 4 декабря. Российская сторона выступила в Стокгольме с предупреждением о нарастании кризиса вокруг Украины. Встречу представителей РФ и США на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ обсудили читатели газеты Times.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заметил, что в Европе на данный момент формируется «кошмарный сценарий» военного противостояния. Экспансия НАТО в Восточную Европу способна погрузить мир в хаос военной конфронтации. Глава ведомства подчеркнул, что Альянс дестабилизирует обстановку отправкой более 100 000 военнослужащих в зону конфликта на Донбассе.

Читатели Times поддержали Лаврова. По их словам, Альянс не должен вмешиваться в дела Украины. Кроме того, такими агрессивными действиями НАТО только злит своего серьезного соперника.

«Глава НАТО провоцирует русских без нужды. Я думаю, он просто отрабатывает свой хлеб. А вообще, зачем нам нужна НАТО после того, как развалился СССР?» — задался вопросом один из пользователей.

«Как вы думаете, были бы США счастливы, если бы Россия начала размещать свои системы вооружений и различное военное оборудование в Мексике или Канаде?» — поддержал другой читатель.

«Россия со всем основанием рассматривает членство Украины в НАТО как провокацию!» — добавил третий.

Во время своего выступления Лавров заявил, что потенциал ОБСЕ остается востребованным при урегулировании конфликтов. По его словам, организация должна направить четкий сигнал Киеву о неприемлемости пересмотра минских договоренностей.

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украина нато лавров times
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