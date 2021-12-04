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Депутаты Верховной рады предложили подарить Зеленскому подгузники и синтезатор
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Депутаты Верховной рады предложили подарить Зеленскому подгузники и синтезатор

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 04:55
Политика
Депутаты Верховной рады предложили подарить Зеленскому подгузники и синтезатор
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 4 декабря. Ряд депутатов Верховной рады Украины проголосовали за предоставление президенту Владимиру Зеленскому синтезатора и подгузников на случай новой акции протеста. Однако парламент не поддержал такую инициативу.

С предложением предоставить украинскому лидеру синтезатор выступил представитель фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Возможно, он намекнул на номер студии «Квартал 95», во время которого Владимир Зеленский изображал игру на рояле половым органом. За идею проголосовали лишь восемь парламентариев.

Внефракционный депутат Гео Лерос озвучил идею обеспечить президента Украины комплектом подгузников на случай новых «госпереворотов» и переселить его на «золотой унитаз» в бывшей резиденции экс-президента Виктора Януковича. Первую инициативу поддержали десять депутатов, вторую — два.

В конце ноября Зеленский предупредил о планируемом госперевороте на Украине 1 декабря. Однако в этот день в Киеве обстановка оставалась спокойной.

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