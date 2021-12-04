Пожар в жилом доме на юго-востоке Москвы унес жизни двух людей

Москва, 4 декабря. Жилой дом на Вешняковской улице (юго-восток Москвы) охватил пожар. По словам очевидцев, жертвами возгорания стали два человека, еще один пострадал.

По данным телеканала РЕН ТВ, пожар охватил шестой этаж. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Площадь и причину возгорания устанавливают специалисты. В настоящий момент жильцов дома эвакуируют.

Ранее сотрудники экстренных служб ликвидировали крупное возгорание на мебельном предприятии в Калининградской области. Спасатели на протяжении нескольких часов боролись с огнем, распространившемся на площадь в 600 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.