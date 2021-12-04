Банковский аналитик Григорьев спрогнозировал укрепление рубля в начале 2022 года

Москва, 4 декабря. Волатильность рубля по итогам декабря может набрать обороты, однако уже в первом квартале 2022 года российская валюта может укрепиться.

Курс рубля к американской валюте в конце ноября достиг показателей апреля. Это связано с геополитическими событиями и пандемией COVID-19. Однако сейчас многие финансисты видят потенциал к постепенному укреплению национальной валюты, заявил аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев.

«Пока нельзя предсказать, насколько опасным будет новый штамм вируса, но, на наш взгляд, эпидемиологические опасения на рынке должны постепенно ослабиться», — цитируют его «Известия».

В конце текущего года курс может составить около 74 рубля за доллар. Такое развитие событий обусловлено угрозой ужесточения денежно-кредитной политики в США, которая усилится после встречи Федеральной резервной системы, отметил эксперт.

«Цены на нефть должны стать отрицательным фактором для рубля в 2022 году, но это будет более заметно к середине года, чем в самом начале», — добавил директор по инвестициям «Локо-Инвест Управление активами» Дмитрий Полевой.

Укрепление рубля ранее спрогнозировал и старший вице-президент по развитию банковских продуктов банка «Ренессанс Кредит» Виктор Касьянов. Он считает, что этому будет способствовать риторика Банка России.