Автоэксперт Соловьев дал советы водителям, которые не успели вовремя «переобуться»

Москва, 4 декабря. Водители, которые до сих пор не сменили летнюю резину на зимнюю, рискуют попасть в аварию. Как снизить вероятность ДТП, рассказал автоэксперт Владимир Соловьев.

Зимой всем автомобилистам советуют устанавливать зимнюю резину, поскольку она значительно упрощает управление машиной в тяжелых погодных условиях. Некоторые владельцы авто по тем или иным причинам пренебрегают рекомендациями или «переобуваются» в последний момент, когда лед и сугробы уже повсюду.

Автоэксперт Владимир Соловьев считает, что таким автомобилистам необходимо проверять давление в шинах перед каждой поездкой, чтобы минимизировать вероятность заноса, пишет радио Sputnik.

«Каждое колесо должно иметь давление, которое соответствует инструкции по эксплуатации авто. Если одна шина приспущена, то у нее будет больше пятно контакта, и она будет лучше тормозить. Это неизбежно приведет к уводу автомобиля в сторону этого колеса при торможении. Автомобиль будет стремиться сойти с траектории в сторону недокачанного колеса», — отметил Соловьев.

Кроме того, продолжил он, тем, кто выехал на дорогу на летней резине в зимнее время года, необходимо следовать двум правилам. Они помогут снизить риск ДТП.

«Надо очень осторожно работать рулем на скользкой дороге. Никаких резкий движений не должно быть. Еще надо максимально снизить скорость. Она должна быть такой, чтобы автомобиль ехал туда, куда хочет водитель, а не туда, куда его ведут неблагоприятные погодные условия», — сказал автоэксперт.

По его словам, 90 км/ч — опасная скорость на гололеде. Автоэксперт порекомендовал держаться в районе 70 км/ч на прямой трассе, а на поворотах снижаться до 40 км/ч.

Ранее автоэксперт Егор Васильев предостерег водителей от покупки зимней жидкости стеклоомывателя «на обочине», поскольку ее могут делать с добавлением метилового спирта. Это сильный яд, способный даже в небольших дозах вызвать проблемы со здоровьем.