Киев, 4 декабря. Руководство Соединенных Штатов отказалось от ограничительных мер против «СП-2» из-за боязни потерять ФРГ как союзника. Об этом заявил отставной полковник СБУ, военный эксперт Олег Стариков.

В частности США боятся, что из-за одобрения санкций против «СП-2» Германия выйдет из состава Североатлантического альянса, сообщил украинский военный аналитик в телеэфире канала «НАШ». Также Стариков упоминал о просьбах немецкой стороны вывести ядерное вооружение с американской военной базы в ФРГ.

«Байден…говорит: "Мы будем Россию мочить", а сам дал возможность, чтобы (терминалы) СПГ стояли (пустыми), весь газ ушел в Китай, а Россия заняла рынок Европы. В итоге дали немцам, чтобы немецкая экономика развивалась, заключив с ними меморандум (по "Северному потоку — 2")…, для того, чтобы немцы не вышли с НАТО», — сообщил Стариков.

Недавно официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для России главное закончить получение сертификатов для «Северного потока — 2». Пресс-секретарь президента РФ также акцентировал внимание на значимости трубопровода для всех жителей Европы.