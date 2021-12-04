Доклад о «страшной угрозе» от России вызвал смех в зале Верховной рады

Киев, 4 декабря. Министр обороны Украины Алексей Резников представил в Верховной раде доклад об опасности «российского вторжения». Депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича удивила реакция своих коллег на это выступление.

Резников выступил со «страшным заявлением», объявив о вероятности «нападения» России на Украину уже в январе этого года. По его словам, у границ с государством сосредоточено свыше 90 тысяч российских военных. Эту «новость» прокомментировал Рабинович.

«Интересна и реакция зала. Пока Резников вещает о страшной угрозе военного вторжения, депутаты смеются и весело общаются друг с другом. Понимают, что это очередной «переворот», — написал депутат на своей странице в Facebook.

Публикацию он сопроводил соответствующим видео. На нем видно выступление главы ведомства и неслушающих его парламентариев.

Информация о якобы «нападении» России на Украину начала появляться в западных СМИ с завидной регулярностью. Однако любые претензии пресек представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение. Этот факт никому не угрожает и никого не должен волновать.