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Энергоризис может подтолкнуть Украину к переговорам с Россией в ближайшие месяцы

Политика
Энергоризис может подтолкнуть Украину к переговорам с Россией в ближайшие месяцы
Федеральное агентство новостей

Киев, 4 декабря. Власти Украины могут обратиться к Российской Федерации по вопросу покупки природного топлива. Такое мнение высказал депутат Рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко.

Парламентарий считает, что это произойдет в ближайшее время. Причиной этому украинский депутат называет «огромный кризис», поразивший энергетическую систему страны.

«Пройдет полтора-два месяца — и украинское правительство будет просто вынуждено вести переговоры с российским "Газпромом" о прямом контракте на покупку газа», — заявил Кучеренко.

Ранее генеральный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Ветренко заявил, что переговоров о возможной покупке газа в Российской Федерации не ведется. Основными импортерами, с которыми Киев обсуждает покупку голубого топлива является Берлин и Вашингтон.

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Газпром украина газ верховная рада голубое топливо энергоресурсы энергокризис
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