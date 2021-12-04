Энергоризис может подтолкнуть Украину к переговорам с Россией в ближайшие месяцы

Киев, 4 декабря. Власти Украины могут обратиться к Российской Федерации по вопросу покупки природного топлива. Такое мнение высказал депутат Рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко.

Парламентарий считает, что это произойдет в ближайшее время. Причиной этому украинский депутат называет «огромный кризис», поразивший энергетическую систему страны.

«Пройдет полтора-два месяца — и украинское правительство будет просто вынуждено вести переговоры с российским "Газпромом" о прямом контракте на покупку газа», — заявил Кучеренко.

Ранее генеральный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Ветренко заявил, что переговоров о возможной покупке газа в Российской Федерации не ведется. Основными импортерами, с которыми Киев обсуждает покупку голубого топлива является Берлин и Вашингтон.