Энергетик Гирман: «проблемы» с сертификацией «СП-2» оставят Европу без газа зимой

Москва, 4 декабря. Газопровод «Северный поток — 2» может не запуститься этой зимой. Накроет ли Европу волна «холода», рассказал эксперт по энергетике Карел Гирман в статье для газеты DennikN.

Запуску «Северного потока — 2» мешают якобы проблемы с сертификацией трубопровода. Из-за этого в Европе может усугубиться подготовка к зиме. В хранилищах запасы природного газа незначительные, поэтому для многих жителей предстоящий период окажется «морозным», подчеркнул эксперт.

«Сегодня нам уже известно, что этой зимой точно не заработает спорный газопровод "Северный поток — 2", который идет из России прямо в Германию через Балтийское море», — заявил Гирман.

Решение о приостановке сертификации «Северного потока — 2» спровоцировало рост цен на европейском энергорынке. Запад рассчитывал на смягчение обстановки в газовом секторе зимой, но теперь их надежды рушатся.