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Собака по кличке Шендли пыталась разыграть хозяина с помощью лопаты

Общество
Собака по кличке Шендли пыталась разыграть хозяина с помощью лопаты
pixabay.com  /  BoraAlma

Москва, 4 декабря. Англичанин Лео Крейтон убирал снег рядом с пабом, что не понравилось его собаке по кличке Шендли. Питомец хотел поиграть со своим хозяином, а не смотреть за его работой.

Крейтон расчищал тротуар с помощью лопаты для уборки снега. В какой-то момент собаке надоело наблюдать за этим зрелищем, и она решила отобрать инвентарь у хозяина. После этого четвероногая проказница взяла лопату в зубы и начала убегать, завлекая Крейтона в свою игру.

Пользователи социальных сетей пришли в восторг от поступка веселой собаки. Многие признались, что могут смотреть видео с питомцами часами.

«Ахах, она решила, что хозяин заработался», — написал один из пользователей.

«Когда-нибудь я перестану смеяться над видео с песиками, но не сегодня», — добавил второй.

«А мордаха-то какая довольная и хитрая!» — отметил комментатор.

Еще одно видео с собакой набирает популярность в социальных сетях. На нем запечатлен несчастный пес, жалующийся хозяину на котов-обидчиков.

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англия видео соцсети собака
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