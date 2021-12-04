Российские атомные субмарины получат ракету «Циркон» в 2025 году

Москва, 4 декабря. Гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» для атомных субмарин поступит на вооружение российского флота в 2025 году. Об этом рассказал информатор, близкий к Минобороны России.

Одновременно с «Цирконами» на боевое дежурство в составе российского флота поступит атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М «Пермь» с модернизированной конструкцией. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

«Государственные испытания "Циркона" для АПЛ ориентировочно завершатся в 2025 году. В них примет участие первый штатный носитель "Цирконов" — "Пермь". Тогда же планируется, что лодка вместе с ракетами поступит на вооружение ВМФ России», — сказал он.

Военный эксперт Яков Кедми заявил, что гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» является подтверждением превосходства России над США. Аналитик также назвал «Циркон» своего рода «приговором» для Белого дома.