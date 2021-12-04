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Псаки грубо отреагировала на вопрос о недопустимости вступления Украины в НАТО

Политика
Псаки грубо отреагировала на вопрос о недопустимости вступления Украины в НАТО
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Вашингтон, 4 декабря. Вступление Украины в НАТО может повлечь за собой проблемы, поэтому его не нужно допускать. Такую позицию прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Российская сторона неоднократно выражала свои опасения по поводу желания Киева попасть в Североатлантический альянс. По словам дипломатов, членство Украины может стать «красной линией» и странам Запада нужно объединиться, чтобы не допустить дестабилизации. На данный момент ситуация выглядит так, будто бы НАТО намеренно втягивает украинскую сторону, чтобы перепрофилировать ее под «плацдарм противостояния» с РФ.

Журналисты на брифинге в Белом доме спросили у Псаки, готов ли Вашингтон проявить гибкость в этом вопросе. Не дипломатический и даже грубый ответ пресс-секретаря продублировали в Twitter американской администрации

«Только страны НАТО могут решать, кто является членом Альянса, не Россия», — указала Псаки.

При этом она подчеркнула, что в противном случае против Москвы будет введен новый виток санкций. На данный момент Вашингтон консультируется по этой проблеме с европейскими партнерами.

Недавно российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва вместе с партнерами будет настаивать на недопустимости расширения НАТО на восток. По словам президента, России нужны правовые гарантии нерасширения, потому что Запад не выполнил взятые на себя ранее обязательства.

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украина нато псаки
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