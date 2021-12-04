Подопечные Градского на «Голосе» вспомнили последние слова наставника

Москва, 4 декабря. В эфире Первого канала вышел предпоследний выпуск шоу «Гoлoс», снятый при жизни народного артиста России Александра Градского. Подопечные маэстро рассказали о последней беседе с наставником.

Несмотря на ухудшение состояния здоровья за последнее время, композитор продолжал работать и хотел вместе со своими подопечными добиться максимальных результатов в проекте. Он не собирался прерывать съемки, и очень не любил, когда его жалели. Участник «Гoлoса» Виктор Кириллов рассказал, что Алесандр Градский продолжал излучать оптимизм. Он всегда был на связи со своими «птенцами» и помогал ценными наставлениями, пишет StarHit.

Prt Scr youtube.com / Голос / The Voice Russia

«Из нашего последнего разговора запомнил его слова: "Вить, ты очень мощный! Когда я послушал, как ты там вверх улетаешь в этой песне, подумал, ты народ просто снесешь. Поэтому, постарайся налегке это сделать"», — сказал Кириллов.

Еще одна участница команды Александра Градского, Татьяна Качурина, общалась с мэтром за сутки до того, как он потерял сознание и попал в больницу с подозрением на инсульт. Тогда композитор посоветовал подопечной, выходя на сцену, не обращать внимания на то, что подумают другие, и помнить только об искусстве.

Prt Scr youtube.com / Голос / The Voice Russia

«Я только-только почувствовала это отцовское плечо, и для меня большой удар, что все так произошло», — призналась Качурина.

Перед началом предпоследнего выпуска шоу «Гoлoс» с участием Александра Градского, впервые о смерти музыканта высказался телеведущий Дмитрий Нагиев. Он отметил, что композитор был наставником по жизни и полностью отдавался своему делу.