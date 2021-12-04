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«Ъ»: транспортная стратегия может вынудить водителей ограничить использование личных авто

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 03:15
Экономика
«Ъ»: транспортная стратегия может вынудить водителей ограничить использование личных авто
pixabay.com  /  Skica911

Москва, 4 декабря. Госсовет утвердил транспортную стратегию России до 2035 года. Водителям будет предложено ограничение использования личных автомобилей.

Авторы стратегии уделили большее внимание снижению вредных выбросов в атмосферу. Так как путем обновления автопарка решить проблему нельзя, в правительстве указали на необходимость водителей «пересесть» на общественный транспорт, пишет «Коммерсантъ».

Власти РФ рассматривают поэтапное установление ограничений на применение машин «низких экологических классов». Водителям такого транспорта запретят въезжать в специальные зоны. Авторы стратегии планируют снизить скоростной режим в жилых кварталах в качестве борьбы с шумом.

Правительство РФ задумалось о новых корректировках в законопроект об отмене техосмотра транспортных средств. Для владельцев праворульных машин такие изменения могут принести ряд проблем.

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экология водитель транспортная стратегия
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