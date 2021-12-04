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Экономист Минко перечислил способы проверки справедливости размера квартплаты с помощью квитанции

Экономика
Экономист Минко перечислил способы проверки справедливости размера квартплаты с помощью квитанции
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 4 декабря. Размер квартплаты зависит от тарифов действующей региональной сетки и содержания квитанции. Такое заявление сделал генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

Большинство пунктов в квитанции формируются на основе действующей региональной сетки тарифов. Если в квитанции есть расхождения, то нужно решать проблему с помощью общего собрания собственников.

«Законное объяснение может быть только одно: собрание собственников жильцов по какой-то причине приняло решение о повышении взимаемых тарифов», — передает слова специалиста агентство «Прайм».

Кроме того, при начислении квартплаты нужно учитывать дополнительные доходы дома, которые также указываются в квитанции. Среди них — размещение рекламы, вышек сотовой связи или дополнительные услуги для находящихся в здании коммерческих предприятий.

Наконец, частью тарифов является площадь квартиры или количество зарегистрированных в ней людей. При оплате документа нужно проверить соответствие всех указанных в ней цифр.

Правительство России определило максимальные пределы роста квартплаты. Ощутимо они вырастут в Чечне, Петербурге, Крыму и Татарстане.

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