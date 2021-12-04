Международное агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB»

Москва, 4 декабря. Долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России находится на уровне «BBB». Соответствующий прогноз подтвердило международное агентство Fitch Ratings.

Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне «F2». России удалось сохранить стабильный курс, что свидетельствует об эффективности политики во время потрясений 2020 года.

«Стабильный прогноз отражает эффективность политики по сохранению устойчивости суверенного баланса во время прошлогодних потрясений, а также восстановление экономической активности и цен на нефть, которые поддерживают внешние и государственные финансы», — пояснили в компании.

Россия обладает одним из самых низких уровней госдолга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов. В качестве сдерживающих рейтинг факторов остаются риск санкций и ограниченные перспективы структурных реформ в ряде сфер.

Обновленный отчет по российской экономике ранее представили аналитики Всемирного банка. Они пришли к выводу, что реабилитация глобальной экономики начинает замедляться, что распространяется и на экономическую систему России.