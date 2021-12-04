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Мать Саакашвили требует возвращения сына на Украину

Политика
Мать Саакашвили требует возвращения сына на Украину
facebook.com  /  Mikheil Saakashvili

Киев, 4 декабря. Пребывание бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в родной стране не является безопасным. Такое заявление сделал мать политика Гиули Аласания.

Женщина заявила, что ее сына необходимо вернуть на Украину, так как на данный момент он находится не в самом лучшем состоянии. Во время последней встречи Саакашвили держался, но уже чувствовалось, что ему нужна помощь.

«Ушла со встречи с ним в удрученных чувствах», — заявила Аласания в эфире телеканала «Украина».

Мать политика обратилась к общественности и заявила, что Саакашвили нужно возвращать на Украину. Она подчеркнула, что на данный момент политик является гражданином этой страны.

Однако передача Грузией политика на Украину исключена. При этом президент страны Саломе Зурабишвили добавляла, что никогда не помилует своего бывшего коллегу, а этот вопрос является закрытым.

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Все новости / Политика / Мать Саакашвили требует возвращения сына на Украину
саакашвили грузия аласания
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