Депутат Рады Илья Кива высмеял Владимира Зеленского за «несбывшийся» госпереворот

Киев, 4 декабря. Несбывшиеся опасения о госперевороте президента Украины Владимира Зеленского рассмешили депутата Рады Илью Киву. Ситуацию нардеп прокомментировал в своем Telegram-канале.

Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратил внимание, что рабочая неделя закончилась, а власть в стране так и не свергли. Хотя ранее Зеленский сообщал, что государственный переворот на Украине должен произойти уже 1 декабря.

«Рабочая неделя закончилась, а госпереворот так и не начался! Расходимся на выходные! Хорошего всем настроения!» — пошутил Кива.

Подписчики депутата оценили юмор и в комментариях указали на комичность положения, в котором оказался украинский лидер. Некоторые пользователи даже пофантазировали на тему, когда Зеленский мог бы анонсировать следующий переворот.

«А на когда перенесли? Зеленский о новой дате сообщит заранее?» — иронично спросил Den T. «Думает еще. Может на 31 декабря», — предположил Александр.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский оценил слова Зеленского о грядущем государственном перевороте. По мнению эксперта, подобным высказываниями украинский президент выставляет себя в смешном свете. Кроме того, заявления вроде угрозы насильственной смены власти в стране говорят о том, что Зеленский не думает о последствиях. Как минимум итогом истории с «госпереворотом» станет падение президентского рейтинга, резюмировал Погребинский.