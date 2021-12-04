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Захарова напомнила об агрессии США в ответ на обвинения Блинкена в адрес России

Политика
Захарова напомнила об агрессии США в ответ на обвинения Блинкена в адрес России
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 4 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила госсекретарю США Энтони Блинкену о регулярном нарушении международного права с американской стороны после его заявлений об «агрессии» России и на Украине.

В своем Telegram-канале дипломат процитировала слова своего коллеги, который ранее заявлял, что НАТО не планирует агрессивных действий против России. В пример она привела Сирию, Ирак, Ливию и Югославию, где силы Североатлантического альянса оставляли после себя выжженную землю и трупы мирных граждан.

«Так что, подобные заявления госсекретаря — не что иное, как провальная попытка подвести идеологическую базу под организуемый Вашингтоном "саммит демократий". Если в Госдепе решили поискать нарушающих международное право агрессоров, то этот процесс партнерам надо начинать, стоя перед зеркалом», — констатировала Захарова.

Ранее Блинкен, выступая на онлайн-форуме Reuters Next, выразил необходимость переговоров Москвы и Вашингтона на высшем уровне. В своей речи он также упомянул ситуацию на Украине, в очередной раз бездоказательно обвинив Россию в «агрессии» на Украине.

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нато захарова блинкен агрессия США
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