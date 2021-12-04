Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 декабря 02:49
02:29
Экономика
Экономист Минко перечислил способы проверки справедливости размера квартплаты с помощью квитанции
02:28
Экономика
Международное агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB»
02:11
Общество
Вирусолог Альтштейн: распространение «Омикрона» поставит точку в пандемии коронавируса
02:01
Политика
Мать Саакашвили требует возвращения сына на Украину
02:00
Экономика
Политолог Межевич допустил переориентацию китайского транзита на Усть-Лугу и Финляндию
01:57
Политика
Депутат Рады Илья Кива высмеял Владимира Зеленского за «несбывшийся» госпереворот
01:44
Политика
Захарова напомнила об агрессии США в ответ на обвинения Блинкена в адрес России
01:40
Общество
Комедия «16-й» о «вмешательстве» в американские выборы появилась в iTunes и Google Play
01:28
Шоу-бизнес
Изможденный вид Градского в «Голосе» за 11 дней до смерти заставил зрителей растрогаться
01:27
Происшествия
Пресненский суд Москвы арестовал начальника полиции района Ростокино
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Изможденный вид Градского в «Голосе» за 11 дней до смерти заставил зрителей растрогаться

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 01:28
Шоу-бизнес
Изможденный вид Градского в «Голосе» за 11 дней до смерти заставил зрителей растрогаться
Prt Scr youtube.com  /  Голос / The Voice Russia

Москва, 4 декабря. Первый канал показал очередной выпуск шоу «Гoлoс». Его съемки проходили за 11 дней до смерти члена жюри проекта, музыканта Александра Градского.

Это был один из двух последних выпусков, в котором появился народный артист России. Градский ушел из жизни 28 ноября в результате инфаркта мозга. Поклонники телепроекта посмотрели эфир и сразу же отметили, что композитор плохо выглядел, почти не двигался и непривычно много молчал. После выхода выпуска многим стало понятно: у музыканта уже тогда были серьезные проблемы со здоровьем.

«Смотрю и рыдаю, как же так... Вечная память. Как интересно было слушать все, что он говорит», — написала одна из зрительниц.

«Никогда не была его поклонницей, но почему-то ком в горле и слезы в три ручья», — отметила другая.

«Такой изможденный вид! Очень жаль, Градский был великим музыкантом», — заявил еще один поклонник.

Перед началом эфира с обращением к композитору выступил бессменный ведущий шоу «Гoлoс» Дмитрий Нагиев. Он не давал никаких комментариев по поводу смерти Александра Градского целую неделю, хотя об этом высказались многие отечественные звезды. Однако здесь шоумен не смог остаться в стороне.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Изможденный вид Градского в «Голосе» за 11 дней до смерти заставил зрителей растрогаться
голос видео первый канал зрители градский изможденный вид
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать