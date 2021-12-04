Изможденный вид Градского в «Голосе» за 11 дней до смерти заставил зрителей растрогаться

Москва, 4 декабря. Первый канал показал очередной выпуск шоу «Гoлoс». Его съемки проходили за 11 дней до смерти члена жюри проекта, музыканта Александра Градского.

Это был один из двух последних выпусков, в котором появился народный артист России. Градский ушел из жизни 28 ноября в результате инфаркта мозга. Поклонники телепроекта посмотрели эфир и сразу же отметили, что композитор плохо выглядел, почти не двигался и непривычно много молчал. После выхода выпуска многим стало понятно: у музыканта уже тогда были серьезные проблемы со здоровьем.

«Смотрю и рыдаю, как же так... Вечная память. Как интересно было слушать все, что он говорит», — написала одна из зрительниц.

«Никогда не была его поклонницей, но почему-то ком в горле и слезы в три ручья», — отметила другая.

«Такой изможденный вид! Очень жаль, Градский был великим музыкантом», — заявил еще один поклонник.

Перед началом эфира с обращением к композитору выступил бессменный ведущий шоу «Гoлoс» Дмитрий Нагиев. Он не давал никаких комментариев по поводу смерти Александра Градского целую неделю, хотя об этом высказались многие отечественные звезды. Однако здесь шоумен не смог остаться в стороне.