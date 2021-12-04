Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 декабря 01:20
01:01
Общество
Экс-депутат Шерин потребовал наказать причастных к гибели сотрудника петербургского водоканала
00:53
Шоу-бизнес
Андрея Григорьева-Аполлонова сравнили с Юрием Антоновым из-за «потрепанной» внешности
00:42
Происшествия
Один человек погиб в столкновении пяти легковушек и автобуса в Архангельске
00:31
Политика
Блинкен: Байден расскажет Путину о настрое на стабильные отношения между Россией и США
00:29
Происшествия
Массовое ДТП в Пермском крае привело к гибели троих человек
00:12
Весь мир
В ноябре в США было создано почти в три раза меньше рабочих мест, чем прогнозировалось
00:10
Весь мир
Аналитики сообщили, когда может наступить дефолт в США
00:06
Шоу-бизнес
Иван Ургант посвятил трогательный пост памяти своей бабушки
00:06
Шоу-бизнес
Нагиев впервые высказался о смерти Градского перед выпуском «Голоса»
00:02
Экономика
Публицист Анпилогов: «Цены на кофе продолжат расти»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Андрея Григорьева-Аполлонова сравнили с Юрием Антоновым из-за «потрепанной» внешности

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 00:53
Шоу-бизнес
Андрея Григорьева-Аполлонова сравнили с Юрием Антоновым из-за «потрепанной» внешности
instagram.com  /  @apollonov_ag

Москва, 4 декабря. Бывший солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов стал гостем программы «Секрет на миллион». Из-за перемен во внешности поклонники артиста не сразу узнали его.

Григорьев-Аполлонов в беседе с ведущей шоу Лерой Кудрявцевой рассказал о разводе с женой. В статусе «холостяка» музыкант живет уже около трех лет. По словам артиста, чувство свободы привлекает его. Хотя «Иванушка» заверил, что обрел внутреннее равновесие, поклонников обеспокоил его внешний вид.

Бывший участник популярного бойз-бенда 2000-х заметно постарел и прибавил в весе. Некоторые фанаты спутали его со звездой отечественной эстрады Юрием Антоновым. Сравнение не совсем лестное, так как исполнителю хита «Поверь в мечту» уже 76 лет, а «Иванушке» только 51 год. Среди комментаторов нашлись и те, кто в певце разглядел среднестатистическую бабушку.

«Потрепанный, конечно», — оценил внешность артиста юзер.

«Теперь он похож на бабушку», — отметил подписчик в Instagram.

«Лицо спитое конкретно», — добавил другой.

«Расстроил своим внешним видом», — резюмировали участники дискуссии в комментариях.

Однако никакие изменения во внешности не повлияли на Григорьева-Аполлонова, который продолжает заниматься музыкальным творчеством. Так, недавно он вместе с коллегами из «Иванушки International» отметил 25-летие группы. Юбилейный вечер прошел в концертном зале «Крокус Сити Холл». На мероприятие пришла и бывшая супруга Григорьева-Аполлонова Марина. Присутствующие на вечеринке не смогли не заметить насколько роскошно выглядит экс-жена «Иванушки».

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Андрея Григорьева-Аполлонова сравнили с Юрием Антоновым из-за «потрепанной» внешности
андрей григорьев-аполлонов певец иванушки international знаменитости
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать