Андрея Григорьева-Аполлонова сравнили с Юрием Антоновым из-за «потрепанной» внешности

Москва, 4 декабря. Бывший солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов стал гостем программы «Секрет на миллион». Из-за перемен во внешности поклонники артиста не сразу узнали его.

Григорьев-Аполлонов в беседе с ведущей шоу Лерой Кудрявцевой рассказал о разводе с женой. В статусе «холостяка» музыкант живет уже около трех лет. По словам артиста, чувство свободы привлекает его. Хотя «Иванушка» заверил, что обрел внутреннее равновесие, поклонников обеспокоил его внешний вид.

Бывший участник популярного бойз-бенда 2000-х заметно постарел и прибавил в весе. Некоторые фанаты спутали его со звездой отечественной эстрады Юрием Антоновым. Сравнение не совсем лестное, так как исполнителю хита «Поверь в мечту» уже 76 лет, а «Иванушке» только 51 год. Среди комментаторов нашлись и те, кто в певце разглядел среднестатистическую бабушку.

«Потрепанный, конечно», — оценил внешность артиста юзер.

«Теперь он похож на бабушку», — отметил подписчик в Instagram.

«Лицо спитое конкретно», — добавил другой.

«Расстроил своим внешним видом», — резюмировали участники дискуссии в комментариях.

Однако никакие изменения во внешности не повлияли на Григорьева-Аполлонова, который продолжает заниматься музыкальным творчеством. Так, недавно он вместе с коллегами из «Иванушки International» отметил 25-летие группы. Юбилейный вечер прошел в концертном зале «Крокус Сити Холл». На мероприятие пришла и бывшая супруга Григорьева-Аполлонова Марина. Присутствующие на вечеринке не смогли не заметить насколько роскошно выглядит экс-жена «Иванушки».