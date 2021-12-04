Блинкен: Байден расскажет Путину о настрое на стабильные отношения между Россией и США

Вашингтон, 4 декабря. Президент США Джо Байден в предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным намерен поднять тему стабильности и прозрачности отношений Вашингтона и Москвы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, в Белом доме ожидают, что разговор двух лидеров пройдет в «в ближайшем будущем». Прямой диалог между президентами ничем невозможно заменить, учитывая нынешние взаимоотношения Москвы и Вашингтона, заявил Блинкен в ходе выступления на онлайн-форуме Reuters Next.

«Я думаю, что когда они будут говорить, президент изложит наш серьезный настрой на большую предсказуемость и стабильность в отношениях», — сказал он.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Джен Псаки заявила о важности прямого диалога между странами. При этом официального анонса встречу Путина и Байдена из ее уст не прозвучало.