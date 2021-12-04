Иван Ургант посвятил трогательный пост памяти своей бабушки

Москва, 4 декабря. Народная артистка РСФСР Нина Ургант ушла из жизни 3 декабря в Петербурге. Она испытывала особые, теплые чувства к своему внуку Ивану. Он трогательно попрощался с родственницей в Instagram.

Телеведущий был не единственным внуком Нины Ургант, но самым любимым. Фактически, Иван вырос у нее на руках. Близкие и коллеги говорят, что именно от актрисы ему достался фирменный интеллигентный петербургский юмор, который так любят телезрители.

По словам Ивана Урганта, любимая бабушка, которую он всегда называл по имени, все время была с ним на связи. Он также рассказал, как актриса «выбрала именно его, а не мужей и подруг, и начала любить».

Prt Scr instagram.com / @urgantcom

«"Ванята, приезжай", — и я на двойке автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьем, разговариваем. Я и она. И коты. А потом у меня свет, у нее свет. У нее детектив, у меня Вальтер Скотт. А потом лампу выключаю и смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю. Так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду… А утром мы еще на дачу поедем. И я обязательно на переднем сиденье. Как будто бы я уже взрослый», — написал шоумен.

Актриса театра и кино Нина Ургант скончалась на 93-м году жизни. Причины ее смерти пока не сообщаются. Популярность артистке принесла роль медсестры Раи в киноленте «Белорусский вокзал».