Нагиев впервые высказался о смерти Градского перед выпуском «Голоса»

Москва, 4 декабря. На Первом канале завершился очередной эфир музыкального проекта «Гoлoс». Это был один из двух последних выпусков, в котором появился народный артист России Александр Градский, ушедший из жизни 28 ноября.

Перед началом эфира с обращением к музыканту выступил бессменный ведущий шоу Дмитрий Нагиев. Он не давал никаких комментариев по поводу смерти Александра Градского целую неделю, хотя об этом высказались многие отечественные знаменитости. Однако здесь он не смог остаться в стороне.

Нагиев отметил, что смерть Градского — трагедия не только для всех, кто связан с музыкальной деятельностью, но и для тех, кто работает над «Гoлoсoм». По словам телеведущего, композитор был наставником по жизни и полностью отдавался своему делу. Даже в те моменты, когда его самочувствие было не стабильным, он считал своим долгом продолжать работу.

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«А мы, в свою очередь, считает своим долгом, показать то, над чем мастер работал. Не человек ушел из жизни, ушел из жизни целый мир. Этот проект мы посвящаем памяти маэстро. Нашего учителя и друга», — отметил Нагиев.

Руководство Первого канала до сих пор не решило, кто заменит скончавшегося от инфаркта мозга Александра Градского в кресле жюри на проекте «Гoлoс». Певица Ольга Кодолова считает, что его место должна занять опытная артистка, например, Лариса Долина.