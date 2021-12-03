Автор романов «Жмурки» и «Бой с тенью» Андрей Измайлов ушел из жизни в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 декабря. Журналист и писатель Андрей Измайлов, создавший трилогию «Русский транзит», скончался на 69-м году жизни. Он также известен аудитории как автор романов «Жмурки» и «Бой с тенью».

Трагическую новость о смерти создателя интеллектуальных триллеров сообщил политик Борис Вишневский в своих социальных сетях. Он рассказал, что Андрей Измайлов ушел из жизни 3 декабря, через день после смерти фантаста Андрея Балабухи.

«Друзья, какой-то черный день для российской фантастики: вчера ушел Андрей Балабуха, а сегодня Андрей Измайлов. Два моих товарища, два многолетних участника знаменитого семинара Бориса Стругацкого», — заявил Вишневский.

Андрей Измайлов появился на свет в Баку 5 июня 1953 года. С 1979 года являлся членом ленинградского семинара писателей-фантастов под руководством Бориса Стругацкого. Наибольшую популярность снискал в конце 1980-х как автор интеллектуальных триллеров.

Одно из самых известных произведений Измайлова — трилогия «Русский транзит», которую он написал в соавторстве с Вячеславом Барковским. По ее сюжету в 1994 году на экраны вышел одноименный сериал с Евгением Сидихиным и Андреем Ургантом в главных ролях. Кроме того, он известен как автор романов «Жмурки» и «Бой с тенью», написанных по сценариям к одноименным картинам.

Недавно стало известно о смерти писателя-драматурга Николая Метлицкого. Он скончался на 68-м году жизни.