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Вице-премьер Борисов выступил за дополнительную поддержку газомоторной отрасли в России

Экономика
Вице-премьер Борисов выступил за дополнительную поддержку газомоторной отрасли в России
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 3 декабря. Российские производители газомоторной техники нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства. Об этом заявил заместитель главы Правительства РФ Юрий Борисов.

Чиновник уверен, что отрасль нуждается не только в дополнительных ассигнованиях, но и новых механизмах. Такое мнение он выразил в ходе совещания по развитию газомоторного рынка России, в котором приняли участие представители компаний «Газпром», «Лукойл» и «Новатэк».

«Сегодняшний разговор говорит о том, что, наверное, этого недостаточно, что нужны дополнительные усилия и государственная помощь в этом направлении», — сообщил Борисов.

Вице-премьер указал, что на сегодняшний день отечественные компании могут снабдить рынок любыми моделями автомобилей. Дополнительные меры поддержки необходимы для того, чтобы газомоторная техника получила распространение в России.

Недавно аналитики агентства «Автостат» сообщили о сокращении модельного ряда на российском авторынке. Наибольшее сокращение зафиксировано среди американских и японских машин.

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борисов машины автопроизводитель
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