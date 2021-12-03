Вице-премьер Борисов выступил за дополнительную поддержку газомоторной отрасли в России

Москва, 3 декабря. Российские производители газомоторной техники нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства. Об этом заявил заместитель главы Правительства РФ Юрий Борисов.

Чиновник уверен, что отрасль нуждается не только в дополнительных ассигнованиях, но и новых механизмах. Такое мнение он выразил в ходе совещания по развитию газомоторного рынка России, в котором приняли участие представители компаний «Газпром», «Лукойл» и «Новатэк».

«Сегодняшний разговор говорит о том, что, наверное, этого недостаточно, что нужны дополнительные усилия и государственная помощь в этом направлении», — сообщил Борисов.

Вице-премьер указал, что на сегодняшний день отечественные компании могут снабдить рынок любыми моделями автомобилей. Дополнительные меры поддержки необходимы для того, чтобы газомоторная техника получила распространение в России.

Недавно аналитики агентства «Автостат» сообщили о сокращении модельного ряда на российском авторынке. Наибольшее сокращение зафиксировано среди американских и японских машин.