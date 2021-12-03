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Блогер Вадим Манукян назвал лучшие образы актрисы Нины Ургант
Общество
Блогер Вадим Манукян назвал лучшие образы актрисы Нины Ургант
Кадр из фильма «Белорусский вокзал»  / 

Санкт-Петербург, 3 декабря. На 93-м году жизни ушла актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Нина Ургант. О ее смерти сообщили в Александринском театре в Петербурге, где она проработала более 30 лет. Блогер и журналист Вадим Манукян вспомнил, как Нина Николаева пронзительно пела в «Белорусском вокзале».

Манукян в беседе с корреспондентом ФАН назвал лучшие образы Нины Ургант.

«Очень грустная весть [о смерти Нины Николаевны]. «Белорусский вокзал» и сейчас стоит у меня перед глазами. Фильм и эта песня стали знаковыми. А еще мне памятна ее роль из фильма «Премия». Как она точно сыграла Миленину. Эти образы были исполнены актрисой с очень яркой индивидуальностью. А этот тихий, но в то же время мощный голос — парадокс. Выражаю соболезнования всей семье Ургант в связи с этой большой потерей», —  сказал он.

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луга Ленинградской области. С 1964 года она была актрисой Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. Затем она перешла на работу в Ленинградский академический театр драмы имени Пушкина. Популярность актрисе принесла роль медсестры Раи в фильме «Белорусский вокзал».

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