Элджея оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в треках

Москва, 3 декабря. Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Элджея (Алексея Узенюка) на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в музыкальных композициях. Соответствующие данные сообщила пресс-секретарь суда Мария Ерохина.

Рэп-исполнитель признан виновным по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств с использованием интернета»). На данный момент Элджей находится на Кипре.

«Суд постановил признать Узенюка виновным в правонарушении и назначить ему штраф размером в 100 тысяч рублей», — передали в РИА Новости.

Фигурантом аналогичного дела недавно стал и рэпер Моргенштерн, которого признали самым популярным исполнителем в России по версии аудиостримингового сервиса Spotify. В двух треках артиста нашли пропаганду запрещенных веществ, в результате чего ему был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.