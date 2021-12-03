Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 декабря 23:49
23:46
Общество
Депутат Цивилев о смерти сотрудника петербургского водоканала: «Виновные должны быть наказаны»
23:35
Общество
Автор романов «Жмурки» и «Бой с тенью» Андрей Измайлов ушел из жизни в Петербурге
23:19
Экономика
Вице-премьер Борисов выступил за дополнительную поддержку газомоторной отрасли в России
23:01
Общество
Блогер Вадим Манукян назвал лучшие образы актрисы Нины Ургант
23:00
Общество
Политик Ляховецкий обвинил коммунальные службы в гибели сотрудника водоканала
22:42
Общество
Шугалей надеется на добросовестную проверку смерти сотрудника водоканала в Петербурге
22:39
Общество
Элджея оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в треках
22:24
Общество
Голикова: смертность в России по итогам октября выросла на 20,3%
22:17
Происшествия
Клинцевич указал на проблемы ЖКХ Петербурга, которые привели к трагедии на Краснопутиловской улице
22:00
Весь мир
В выставочном центре Дамаска была представлена продукция 164 иранских компаний
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Элджея оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в треках

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 22:56
Общество
Элджея оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в треках
instagram.com  /  @sayonaraboy

Москва, 3 декабря. Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Элджея (Алексея Узенюка) на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в музыкальных композициях. Соответствующие данные сообщила пресс-секретарь суда Мария Ерохина.

Рэп-исполнитель признан виновным по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств с использованием интернета»). На данный момент Элджей находится на Кипре.

«Суд постановил признать Узенюка виновным в правонарушении и назначить ему штраф размером в 100 тысяч рублей», — передали в РИА Новости.

Фигурантом аналогичного дела недавно стал и рэпер Моргенштерн, которого признали самым популярным исполнителем в России по версии аудиостримингового сервиса Spotify. В двух треках артиста нашли пропаганду запрещенных веществ, в результате чего ему был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Элджея оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в треках
суд москва рэп наркотики пропаганда элджей
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать