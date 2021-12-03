Политик Ляховецкий обвинил коммунальные службы в гибели сотрудника водоканала

Ответственность за гибель сотрудника водоканала в какой-то степени лежит на всей коммунальной службе. Об этом в беседе с ФАН заявил политик, юрист Никита Ляховецкий, комментируя трагедию, которая произошла 3 декабря в снегоплавильном пункте «Водоканала Петербурга» на Краснопутиловской улице.

Ляховецкий отметил, что петербургские власти, наконец, проснулись и начали очищать город от снежных завалов, хотя, к сожалению, эта деятельность «сопряжена с рисками как для простых жителей, так и для сотрудников коммунальных служб».

«В СМИ появилась информация о том, что снег с крыш сбрасывают прямо во дворы на припаркованные автомобили. При этом не видно никаких заграждений или знаков, предупреждающих прохожих о том, что им на голову может упасть снежный ком. А что будет, если в снегу будет глыба льда, страшно представить, ведь пострадать могут не только автомобили, припаркованные во дворах, но и простые жители и даже вышедшие на прогулку дети. Если чистится с крыши снег, необходимо натягивать предупреждающую ленту, а также ставить знаки. И конечно, ни в коем случае нельзя скидывать снег во двор на припаркованные автомобили, даже если в них никто не сидит», — сказал он.

Невские Новости / Тильда Котлинская

Также политик высказался о гибели 48-летнего работника водоканала, который погиб при уборке снега.

«Как такое вообще может произойти в XXI веке? Необходимо провести тщательное расследование, чтобы понять, кто виноват в случившемся. Очевидно, что не была соблюдена техника безопасности, значит, в какой-то степени ответственность лежит на всей коммунальной службе: перед тем как выпускать работников в поле, надо тщательно проводить инструктажи по технике безопасности, правилам пользования оборудованием. Только так можно предотвратить новые несчастные случаи», — заключил он.

Невские Новости / Тильда Котлинская

Ранее общественный деятель и лидер движения «Санкт-Петербург — духовная столица» Елена Бабич, комментируя трагедию, которая произошла 3 декабря в снегоплавильном пункте «Водоканала Петербурга», рассказала о возможных причинах происшествия.