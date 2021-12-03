Голикова: смертность в России по итогам октября выросла на 20,3%

Москва, 3 декабря. Рост смертности в России по итогам октября 2021 года составил 20,3% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Свыше 100% прироста приходится на COVID-19.

Вместе с этим смертность от других заболеваний, не связанных с коронавирусом, снизилась на 19,1% по сравнению с январем–октябрем 2020 года. Такое заявление сделала российский вице-премьер Татьяна Голикова, ссылаясь на статистику Росстата.

«По официальным данным Росстата, смертность в октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросла на 20,3%, в январе–октябре 2021 года по сравнению с январем–октябрем 2020 года — на 19,1%», — отметила она.

В ноябре смертность увеличилась еще на 3,4%, это тоже связано с COVID-19. Голикова напомнила о важности вакцинации от коронавируса и соблюдения ограничительных мер.

Вице-премьер ранее оценила показатели достижения коллективного иммунитета к коронавирусу в разных регионах России. Самые низкие показатели на сегодняшний день демонстрирует Республика Дагестан.