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Депутат Цивилев о смерти сотрудника петербургского водоканала: «Виновные должны быть наказаны»

Общество
Депутат Цивилев о смерти сотрудника петербургского водоканала: «Виновные должны быть наказаны»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Все виновные в несчастном случае, который привел к гибели сотрудника ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», должны быть наказаны. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил депутат Заксобрания Алексей Цивилев.

Ранее стало известно, что во дворе дома №69 на Краснопутиловской улице сотрудник водоканала угодил между зубьев снегодробильной машины, в результате чего скончался. Тело пришлось деблокировать прибывшим на место спасателям.

«Конечно, история ужасная. Факт, что мужчина попал в сепараторную дробилку и получил несовместимые с жизнью травмы, похож больше на какой-то фильм ужасов. Я работал на производстве, поэтому понимаю, что техника безопасности написана кровью. Здесь, конечно, все виновные должны быть наказаны. Для этого уже организована комиссия. Это травма на производстве», — рассказал политик.

Депутат Цивилев о смерти сотрудника петербургского водоканала: «Виновные должны быть наказаны»
politexpert.net / Евгений Зайцев

Алесей Цивилев добавил, что на эту ситуацию могло повлиять большое количество снега. Все нужно делать быстрее, считает собеседник ФАН.

«Что касается в целом уборки снега по городу, могу сказать, что наличие техники не позволяет сделать ее более эффективной. Помимо закупки техники необходимо договариваться с жителями о том, чтобы они не ставили машины, так как это мешает уборке. Ничего этого не делается. Опять сугробы на проезжей части, затем коммунальщики сметают снег на тротуары. На сугробах образуются еще большие сугробы. Мы не видим ничего нового, хотя существуют электронные системы оповещения, поэтому можно наладить контакт и с домом, и с кварталом для того, чтобы оперативно справиться с проблемой», — объяснил депутат.

Он уверен, что не хватает эффективного взаимодействия с жителями. Большое количество техники не спасает. Проблема в том, что в городе нет одного ответственного, кто бы следил за уборкой снега, добавил спикер.

«Что-то убирает жилищный комитет, что-то убирает комитет по благоустройству. Нет целостной системы. Думаю, что один чиновник, например вице-губернатор, полностью — от и до — должен отвечать за уборку снега. Я вижу, что проблема должна решаться кадрово, потому что зачастую ведомства не могут договориться между с собой, а также договориться с жителями. Большое количество техники, даже самой современной, не позволяет нормально это все убирать. Получается как в басне Крылова «Лебедь, рак и щука», — резюмировал Цивилев.

Ранее политик, руководитель Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич прокомментировал гибель сотрудника ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», указав на проблемы с ЖКХ и уборкой снега в городе. Политик добавил, что в крупных городах, в том числе в Санкт-Петербурге, есть проблемы с ЖКХ, с уборкой снега, со снегоуборочными машинами и многими другими вещами.

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