Клинцевич указал на проблемы ЖКХ Петербурга, которые привели к трагедии на Краснопутиловской улице

Политик, руководитель Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал гибель сотрудника ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», указав на проблемы с ЖКХ и уборкой снега в городе.

Днем 3 декабря на Краснопутиловской улице мужчину зажало в зубцах снегоуборочной машины. От несовместимых с жизнью травм он скончался. В настоящее время снегоплавильный пункт, где произошла трагедия, не работает.

«Знаете, в каком-то произведении [Михаила] Шолохова была такая история. Мужичка послали за керосином на весь колхоз. Он напился, уснул, а лошадка с бочками с керосином заехала в канаву, телега перевернулась, весь керосин вытек. И село осталось ни с чем. Так односельчане чуть ли не бунт подняли — дескать, советская власть виновата. У Шолохова все это очень хорошо описано. Так и тут — мы можем говорить о состоянии снегоуборочной машины, о качестве уборки в городе. Но если рабочий нарушил технику безопасности, а водитель тоже проморгал, то, возможно, это и есть главная причина этого несчастного случая. Нечастные случаи всегда бывают. И я бы из этой частной истории не делал какие-то обобщения», — рассказал Клинцевич.

Федеральное агентство новостей / Денис Машкин

Политик добавил, что в крупных городах, в том числе в Санкт-Петербурге, есть проблемы с ЖКХ, с уборкой снега, со снегоуборочными машинами и многими другими вещами.

«И тут я приведу еще один маленький пример. Прошлой зимой приезжает ко мне в Москву мой друг из Йошкар-Олы и спрашивает: «Франц, а у вас здесь снег вообще когда-нибудь идет?» Я говорю: «Конечно, идет». А он удивляется: «Так у вас же вообще нигде нет снега на улицах!» А у нас, действительно, снег лежал только на газонах, а все остальное было вычищено до блеска — и дороги, и тротуары. Морозец, чистота, порядок, красота. Я все понимаю — что разные бюджеты, разные подходы. Москва — это столица, где есть свои традиции организации этого процесса (уборки улиц. — Прим. ФАН). Есть города, где другие традиции. Кое-где, насколько я знаю, снег вообще не убирают. Что касается Санкт-Петербурга — то, насколько я знаю, у вас пытаются убирать, но при этом есть серьезные нарекания [со стороны жителей]. Но все-таки эту трагическую историю с погибшим рабочим я бы рассматривал как частный случай», — заключил политик.

Ранее российский актер театра и кино, режиссер, сценарист Алексей Чардымский заявил, что в Москве снегоуборочная техника оперативно работает, а в Санкт-Петербурге такого нет. Он признался, что в его районе из-за снегопада круглосуточные пробки из-за бездействия коммунальных служб.