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Украинские разведчики поймали Запад и Киев на лжи о «российском вторжении»

Армия
Украинские разведчики поймали Запад и Киев на лжи о «российском вторжении»
facebook.com  /  @yatsenyuk.arseniy

Киев, 3 декабря. Информация о готовящемся «российском вторжении» на Украину, активно распространяемая западными и украинскими СМИ и официальными лицами, не соответствует действительности.

С таким заявлением выступили представители разведуправления Вооруженных сил Украины. На условиях анонимности они дали комментарий некоторым украинским журналистам. Оказалось, что разведчики поймали Запад и Киев на лжи о «российском вторжении». По их словам, реальное положение дел на украинско-российской границей отличается от того, каким его преподносят в публичных заявлениях.

В частности, они подчеркнули, ни у кого нет достоверной информации о том, что переброска российских войск осуществляется ради «атаки» на Украину.

«Силы российской армии перебрасываются не для нанесения удара, они прибывают на вновь созданные Россией места постоянной дислокации на границе с Украиной. Они могут там располагаться годами или даже десятилетиями», — указали представители украинской разведки.

Военнослужащие подчеркнули, что воинские формирования в новых местах дислокации могут быть вообще никогда не задействованы. Конкретных данных на этот счет нет ни у кого. В Кремле не единожды указывали на отсутствие у Москвы намерений нападать на какие-либо государства, в частности и на Украину.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением, согласно которому западные государства способствуют эскалации агрессии Киева в отношении Донбасса.

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украина россия всу граница разведка
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