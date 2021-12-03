Киев, 3 декабря. Информация о готовящемся «российском вторжении» на Украину, активно распространяемая западными и украинскими СМИ и официальными лицами, не соответствует действительности.

С таким заявлением выступили представители разведуправления Вооруженных сил Украины. На условиях анонимности они дали комментарий некоторым украинским журналистам. Оказалось, что разведчики поймали Запад и Киев на лжи о «российском вторжении». По их словам, реальное положение дел на украинско-российской границей отличается от того, каким его преподносят в публичных заявлениях.

В частности, они подчеркнули, ни у кого нет достоверной информации о том, что переброска российских войск осуществляется ради «атаки» на Украину.

«Силы российской армии перебрасываются не для нанесения удара, они прибывают на вновь созданные Россией места постоянной дислокации на границе с Украиной. Они могут там располагаться годами или даже десятилетиями», — указали представители украинской разведки.

Военнослужащие подчеркнули, что воинские формирования в новых местах дислокации могут быть вообще никогда не задействованы. Конкретных данных на этот счет нет ни у кого. В Кремле не единожды указывали на отсутствие у Москвы намерений нападать на какие-либо государства, в частности и на Украину.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением, согласно которому западные государства способствуют эскалации агрессии Киева в отношении Донбасса.