Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 декабря 22:18
22:17
Общество
Клинцевич указал на проблемы ЖКХ Петербурга, которые привели к трагедии на Краснопутиловской улице
22:00
Весь мир
В выставочном центре Дамаска была представлена продукция 164 иранских компаний
21:57
Общество
Дагестан вошел в число регионов России с наименьшим показателем коллективного иммунитета
21:30
Армия
Украинские разведчики поймали Запад и Киев на лжи о «российском вторжении»
21:21
Армия
Кадры испытаний российской контрснайперской винтовки «Опустошитель» появились в Сети
21:18
Весь мир
Иорданцы выступили против внесения поправок в Конституцию
21:17
Весь мир
Сельскохозяйственный фестиваль AlimenTerre пройдет в ЦАР
21:16
Экономика
Литовские фермеры оказались на грани краха без России и Китая
21:15
Весь мир
Товарооборот между Россией и Африкой может побить рекорд 2018 года
21:15
Общество
Улучшить жизнь маломобильных: Крым остро нуждается в создании медцентра для инвалидов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Кадры испытаний российской контрснайперской винтовки «Опустошитель» появились в Сети

Армия
Кадры испытаний российской контрснайперской винтовки «Опустошитель» появились в Сети
Prt Scr youtube.com  /  WarGonzo

Москва, 3 декабря. Команда авторского проекта WarGonzo впервые протестировала новую российскую снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель», которая была разработана оружейной компанией Lobaev Arms. Кадры со стрельбища появились в Сети.

Главным отличием нового оружия является возможность использования патронов 12,7х99 мм и 12,7х108 мм. Переход с одного калибра на другой решается с помощью смены ствола. Отдача у винтовки очень плавная, что положительно влияет на точность стрельбы.

По словам создателя DXL-5 Владислава Лобаева, «Опустошитель» не имеет аналогов мире. Кучность стрельбы составляет 15 мм на 100 метров. Этот показатель превышает стандарты для снайперского оружия в два раза. Так, у крупнокалиберной винтовки Barrett американского производства кучность значительно хуже.

«Никому в мире не удавалось сделать винтовку в калибре 12,7 с таким показателем», — подчеркнули журналисты проекта WarGonzo.

Дальность прицельного огня «Опустошителя» составляет более двух километров, что делает российскую винтовку контрснайперским вооружением. DXL-5 является лучшей из лучших, поэтому может применяться для решения различных задач.

Ранее стало известно, что Сухопутные войска России получат 20 новейших танков Т-14 «Армата» до конца 2021 года. Кроме того, специалисты концерна «Уралвагонзавод» приступили к созданию скорострельной самоходной артиллерийской установки на базе унифицированной платформы «Армата». Предполагается, что машина получит орудие калибра 152 миллиметра, которое будет обладать повышенной скорострельностью.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Кадры испытаний российской контрснайперской винтовки «Опустошитель» появились в Сети
снайперская винтовка опустошитель dxl-5
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать