Кадры испытаний российской контрснайперской винтовки «Опустошитель» появились в Сети

Москва, 3 декабря. Команда авторского проекта WarGonzo впервые протестировала новую российскую снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель», которая была разработана оружейной компанией Lobaev Arms. Кадры со стрельбища появились в Сети.

Главным отличием нового оружия является возможность использования патронов 12,7х99 мм и 12,7х108 мм. Переход с одного калибра на другой решается с помощью смены ствола. Отдача у винтовки очень плавная, что положительно влияет на точность стрельбы.

По словам создателя DXL-5 Владислава Лобаева, «Опустошитель» не имеет аналогов мире. Кучность стрельбы составляет 15 мм на 100 метров. Этот показатель превышает стандарты для снайперского оружия в два раза. Так, у крупнокалиберной винтовки Barrett американского производства кучность значительно хуже.

«Никому в мире не удавалось сделать винтовку в калибре 12,7 с таким показателем», — подчеркнули журналисты проекта WarGonzo.

Дальность прицельного огня «Опустошителя» составляет более двух километров, что делает российскую винтовку контрснайперским вооружением. DXL-5 является лучшей из лучших, поэтому может применяться для решения различных задач.

Ранее стало известно, что Сухопутные войска России получат 20 новейших танков Т-14 «Армата» до конца 2021 года. Кроме того, специалисты концерна «Уралвагонзавод» приступили к созданию скорострельной самоходной артиллерийской установки на базе унифицированной платформы «Армата». Предполагается, что машина получит орудие калибра 152 миллиметра, которое будет обладать повышенной скорострельностью.