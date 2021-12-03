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Сельскохозяйственный фестиваль AlimenTerre пройдет в ЦАР

Весь мир
Сельскохозяйственный фестиваль AlimenTerre пройдет в ЦАР
pixabay.com  / 

Банги, 3 декабря. Бельгийское агентство развития (Enabel) впервые проведет в Центральноафриканской Республике фестиваль AlimenTerre, посвященный сельскохозяйственной индустрии. Об этом сообщили аналитики издания Oubangui Media.

«Сектор агропромышленного комплекса, играющий решающую роль в обеспечении ЦАР продовольствием, оказался малопопулярен у молодых людей. Подрастающее поколение считает, что скотоводами и фермерами должны быть взрослые люди», — сказано в материале издания.

Чтобы популяризировать сельское хозяйство среди молодежи, в рамках фестиваля зрителям покажут три документальных фильма о важности данной сферы для повышения качества жизни любой страны. Главной целью мероприятия является привлечение внимания центральноафриканцев к проблемам аграрного сектора и способам их решения.

Также для жителей республики проведут множество лекций, рассказывающих о том, как правильно развивать индустрию и в полной мере использовать плодородные земли, которыми богата территория страны.

Ранее премьер-министр Центральноафриканской Республики обсудил с лидерами общины фулани и членами Национальной федерации животноводов реформы аграрного сектора.

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африка цар
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